Kabine toplantısında "Aşı tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir" ifadesi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta koronavirüs aşısına ilişkin “Gelişmiş ülkeler aşı sıkıntısı yaşarken biz aşılarımızı almaya başladık” derken, önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından “Dışarıdan aşı tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların çelişkili olduğunu belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Şu an elimizdeki aşılar bile yetersiz. Yapılan anlaşmaların da 1 firmayla imzanlandığı görülüyor. Yerli aşı veya Rus aşısının Türkiye’de üretimi gibi şeyler konuşuluyor ama bunların ne zaman hayata geçeceği havada konular. Hıfzısıhha gibi kurumların açılması gündeme gelecek gibi değil” dedi.

Yerli aşı çalışmalarına değinen Küçükosmanoğlu, “Erciyes Üniversitesi’nin çalışması var. Ancak yerli aşıların önünde aylar süren bir faz çalışması süreci bulunuyor” dedi.