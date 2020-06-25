25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Kaboğlu, “Parti kolluğu bitti sıra fişlemede” diye tepki gösterdi. CHP’li Kaboğlu, daha önce hem muhalefetin tepkisi hem de AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması düzenlemesinin tekrar TBMM gündemine getirilmesi üzerine bilgi notu hazırladı.

Aynı düzenlemenin daha önce birkaç kez TBMM gündemine getirlildiğini ancak muhafeletin tepkisi üzerine geri çekildiğini anımsatan Kaboğlu, bu kez AYM kararına karşın 6 ay sonra kamuda ya da kamu iktisadi teşebbüslerinde kadrolu ya da sözleşmeli personelin istihdamında güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının yapılmasına ilişkin düzenlemenin tekrar İçişleri Komisyonu’nun gündemine getirildiğini ifade etti.

Kaboğlu, “Kamu görevine girişte ömür boyu yaptırım ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, adli sicil kaydı uygun olmak yeterli olmalıdır” dedi. 65 AKP’li vekilin verdiği yasa teklifindeki düzenlemenin pek çok belirsizliğe neden olacağına işaret eden Kaboğlu, düzenlemeyle parti devleti inşasında parti kolluğu oluşturulmasının ardından sıranın fişlemeye geldiğini dile getirdi.

Kaboğlu, “Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olguların birçok zaman fişleme kayıtları şeklinde karşımıza çıktığı açıktır. İdare Mahkemeleri yargı kararı olmadan fişlemeleri hukuka aykırı bulmaktadır” dedi.