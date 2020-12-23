Kaçak alkol operasyonunda 53 şüpheliden 20’si tutuklanırken 33’ü serbest kaldı
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 20’si tutuklanırken 33’ü serbest bırakıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 18 Aralık Cuma günü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda kaçak alkol üretimi satışı nedeniyle 53 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 53 şüpheli şahıstan 20’si tutuklanırken 33’ü serbest bırakıldı.
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