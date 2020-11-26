Kaçak avcılar yine dağ keçisini katletti!

26 Kasım 2020 Perşembe, 18:34

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Kale mevkiinde köylüler bölgede silah sesi duyduktan sonra yaptıkları araştırmada kaçak bir avcının dişi bir dağ keçisini vurduğunu tespit etti. Köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı bölgeye gelen doğa koruma ekipleri kaçak avcıyı yakalayıp, hakkında yasal işlem başlattı. Doğa koruma ekipleri avcının silahına el koyup, 27 bin 777 TL idari para cezası kesti.

Tunceli halkı yıllardır dağ keçilerinin avlanmasını önlemek için birçok kampanya başlattı. Uzun yıllar devam eden çalışmalar sonucu yöre halkı tarafından kutsal sayılan Dağ keçileri koruma altına alınarak avlanması yasaklandı.

Tunceli bölgesinde son 4 yıldır dağ keçileri tamamen koruma altına alınmış ve avlanmaları süresiz yasaklanmıştı.