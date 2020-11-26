Kaçak avcılar yine dağ keçisini katletti!

Tunceli'de koruma altına alının ve avlanması yasak olan dağ keçisi avcılar tarafından katledildi. Köylülerin şikayeti sonrası yakalanan avcıya 27 bin 777 TL idari para cezası kesildi.

Ferit Demir
26 Kasım 2020 Perşembe, 18:34
Kaçak avcılar yine dağ keçisini katletti!
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Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Kale mevkiinde köylüler bölgede silah sesi duyduktan sonra yaptıkları araştırmada kaçak bir avcının dişi bir dağ keçisini vurduğunu tespit etti. Köylüler durumu Doğa Koruma ve  Milli Parklar şube müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı bölgeye gelen doğa koruma ekipleri kaçak avcıyı yakalayıp, hakkında yasal işlem başlattı. Doğa koruma ekipleri avcının silahına el koyup, 27 bin 777 TL idari para cezası kesti.  

Tunceli halkı yıllardır  dağ keçilerinin avlanmasını önlemek için birçok kampanya  başlattı.  Uzun yıllar devam eden  çalışmalar sonucu yöre halkı tarafından kutsal sayılan Dağ keçileri koruma  altına alınarak avlanması yasaklandı.  

Tunceli bölgesinde son 4 yıldır dağ keçileri tamamen koruma altına alınmış ve avlanmaları süresiz yasaklanmıştı.


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