Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar

12 Şubat 2021 Cuma, 23:15

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah Köyü'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi kazı için keşif yaparken yakaladı. Şüpheliler A.Ç., E.A., D.G. ve E.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan iki kürek, iki kazma ve metal arama detektörüne de el konuldu.