Kaçak kazı yapan 5 kişi göçük altında kaldı

İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. 3 kişinin göçük altında kaldığı öne sürülürken, çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 22:42
Kaçak kazı yapan 5 kişi göçük altında kaldı
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Demirören Haber Ajansı'sının haberinde yer alan iddiaya göre  İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi.

 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

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