Kaçak silah ticaretinden suçüstü yapılan kişi cami imamı çıktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde silah ve mermi ticareti yaptığı tespit edilen cami imamı tutuklandı.
Malkara’ya bağlı bir mahalledeki camide görev yapan imam C.G. illegal yollardan silah ve mermi ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 ay fiziki takibe alındı.
İlçe dışından gelen bir şahsa silah satışı yaptığı sırada yakalanan imam C.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. C.G’nin evinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 3 adet de cep telefonu ele geçirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.G. ile birlikte 1 kişi, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.
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