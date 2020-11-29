Kaçak yapılar sigortalandı
Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun (DASK), nasıl yapıldığı belli olmayan ancak imar barışı ile yapı kayıt belgesi alınan kaçak yapıları da sigortaladığı ortaya çıktı. DASK’ın, yapılara göre farklı uygulaması olmadığını, tapuya göre sigorta yapıldığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, imar barışındaki “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” hükmüne dikkat çekerek “İmar barışı ile devlet sorumluluğu üzerinden atıyor, ‘yıkılırsa ben sorumlu değilim’ diyor. Bir taraftan da DASK ‘Sigortalıyorum’ diyor. Yıkılırsa sigortaladığı için de ‘Zararı karşılayacağım’ diyor” ifadelerini kullandı.
İmar barışı olarak bilinen 2018’deki düzenleme ile milyonlarca kaçak, yani gerekli mühendislik hizmeti almayan yapıya, yapı kayıt belgesi verildi. Böylece kaçak yapılara resmiyet kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019’da “İmar affı binanın sağlam olduğunu göstermiyor” ifadelerini kullanmıştı. İmar barışı, 30 Ekim’deki İzmir depreminin ardından depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Deprem Araştırma Komisyonu’nun ikinci toplantısında gündeme geldi.
‘SİGORTACILIĞA TERS’
Komisyon üyesi CHP’li Sındır, çalışmalar için bilgi vermek amacıyla toplantıya katılan DASK Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Turgut’a resmiyet kazandırılan kaçak yapının sağlam yapılarla aynı kabul edildiğini söyledi. Turgut ise “Biz değil, onu zaten devlet de öyle kabul ediyor, biz de artık onu öyle kabul ediyoruz. Sigortalanabilir hale geliyor” dedi.
Cumhuriyet’e konuşan Sındır, kaçak yapılarla mühendislik hizmeti almış yapıların arasında resmiyette fark olmadığına dikkat çekti. “İmar barışı, seçim öncesi AKP’nin bir yatırımıydı” diyen sigortanın tapuya göre yapıldığının belirtildiğini belirtti. Sındır, “DASK’ın uygulamasında çok fazla ciddiyet göremedim. Sigortacılık anlayışına da aslında ters” dedi.
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