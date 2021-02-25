Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp çocuk bulundu

25 Şubat 2021 Perşembe, 07:16

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı. Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan 17 yaşındaki çocuğun da kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde, kız çocuğunun 5 aydır aranan C.A. olduğu belirlendi. C.A ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.



