Muhbirlik meslek oldu, kaçan vergiler yine dönmedi
Sayıştay’ın tespitine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçıranları bildiren muhbirlere 2019 yılında 12 milyon 300 bin 417 lira ödedi. Ancak buna rağmen beklenen verim elde edilemedi.
Sayıştay’ın Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2019 Yılı Denetim Raporu’nda vergi tahsilatını arttırmak için Başkanlığın uyguladığı muhbirlik sistemine dikkat çekildi.
ANKA’nın aktardığına göre raporda, 2018 yılında muhbirlere 6 milyon 396 bin 266 lira ödendiğ, bu meblağın 2019 yılında yüzde 92,30’luk artışla 12 milyon 300 bin 417 liraya çıktığı ancak “vergi tahsilatında aynı performans gözlenemediği" görüldü.
Sayıştay raporunda muhbirlere ödenen para miktarında yaşanan artışa dikkat çekilerek, “Bu da göstermektedir ki muhbirlik bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir” diye belirtildi.
Raporda şöyle denildi:
“GİB’e yapılan ihbarlar sonucunda tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların ileriki yıllarda tamamının tahsil edilemediği anlaşılmıştır. İhbar edilen mükelleflerin iflas veya tasfiye halinde olması yahut sahte belge düzenleyen mükelleflerden olması gibi durumlarda söz konusu alacakların tahsilinin güçleştiği aşikârdır.”
MESLEK GİBİ İCRA EDİLİYOR!
Sayıştay raporunda ihbarda bulunanlara yersiz ödeme yapıldığına vurgu yapılarak, şunlara yer verildi:
“Yapılan incelemede, belirli kişilere, farklı illerde, farklı vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar etmeleri üzerine yıl içerisinde birçok defa ihbar ikramiyesi ödendiği görülmüştür. Bu da göstermektedir ki muhbirlik bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir. Ancak, kamuoyundaki bu yanlış algı idareye yapılan asılsız ihbar sayısının da artmasına yol açmakta ve idare açısından zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu haliyle ihbar ikramiyesi uygulaması vergi bilincine sahip vatandaşların sorumluluk duygusuyla şahit oldukları olayları Gelir İdaresine bildirdikleri bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup; bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmektedir.”
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