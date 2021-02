Kaçarak evlendiği eşinin tekme, tokat ve demir borulu şiddetine maruz kaldı!

05 Şubat 2021 Cuma, 10:21

Kepez ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Büşra D., ortaokul ve lise yıllarında sevgili olduğu S.D. ile 2 yıl önce kaçarak evlendi. Büşra D. ile kocası S.D. arasında 1 ay sonra başlayan tartışmalar, yerini şiddete bıraktı. Cep telefonu olmayan Büşra D., yaşadıklarını ailesine anlatmaya çalıştığında ise kocasından şiddet gördü.

KOMŞULAR DUYMASIN DİYE AĞZINI BANTLADI

S.D., ailesini aradığı için ve geçmişteki fotoğraflardan dolayı kıskançlık krizine girip, Büşra D.'ye sürekli şiddet uygulamaya başladı. S.D.'nin tekme, tokat, yumruk, taş, odun ve elektrikli süpürgenin demir borusu ile dövdüğü Büşra D., kocası ölümle tehdit ettiği için yaşadıklarını kimseye anlatamadı. S.D., uyguladığı şiddeti komşuların duymaması için de Büşra D.'nin ağzını bantladı. Büşra D., hamile olduğunda dahi kocası tarafından dövüldü.

ABLASINI ARAYINCA BURNUNU KIRDI

S.D., beslediği yasaklı cins köpeğin önüne atmakla tehdit ettiği Büşra D.'nin başını, çocuğunun boğazına su kaçırdığı gerekçesiyle banyoda su dolu leğenin içine defalarca batırıp çıkardı. Büşra D.'nin kendi telefonundan ablasını aradığını gören S.D., tekme tokatla karısını darbetti. Kadının burnu, aldığı darbe nedeniyle kırıldı. Bu olay sonrası komşular durumu aileye, aile de polise haber verdi. Ailesinin kendi yanında olduğunu hisseden Büşra D., aldığı tehditlere rağmen kocası S.D.'den şikayetçi olmaya karar verdi.

BABA EVİNDE ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba ocağına dönen Büşra D., ailesinden aldığı destekle hukuk mücadelesi başlatarak kocasından şikayetçi oldu. İlk olarak bir aylık uzaklaştırma kararı aldıran Büşra D., kendisine uyguladığı şiddetten dolayı kocasının en ağır cezayı almasını istedi. Yüzünde, yanağında ve vücudunun birçok noktasında morluklar olan Büşra D.'nin gözlerinin altında ve burnunda ise yara izleri olduğu dikkati çekti.

'ÇOCUĞU ELİNDEN ALIRIM DİYORDU'

Ortaokul yıllarında tanıştığı kocası ile ilerleyen yıllarda kaçarak evlendiğini söyleyen Büşra D., ailesinin bu birlikteliği kabul etmediğini, her zaman kocasını ailesine karşı savunduğunu söyledi. Büşra D., “Ailem bana kızarken kocamın beni savunacağını düşünürdüm. Zaten kaçarak evlendik. Her tehlikeye karşı beni koruyacağını zannediyordum ama öyle olmadı. Bir süre sonra eşimle aramızda tartışmalar başladı. Evlenmeden önceki fotoğraflarımı görünce kıskançlık krizine girmeye başladı. Beni her yerde aşağıladı. Bana, 'Her istediğimi yapmak zorundasın, seni döverim de sana söverim de hiçbir yere gidemezsin. Çocuğu da elinden alırım, nikahım altındasın' şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Ne dese 'tamam' demek zorunda kaldım" dedi.

'KANIMI KENDİM SİLDİM'

Yediği her dayak sonrası odasında ağladığını anlatan Büşra D., “Dayaklardan sonra odama geçer, çocuğuma sarılarak Allah'ım yardım et, beni kurtar diye dua ederdim. Bahaneler bularak beni döverdi. Elektrik süpürgesinin demir borusuyla dövüyordu. Saçımdan tutup yatak başlığına, dolap başlarına her türlü şiddeti uyguladı. Dayak yediğim zamanlarda ağzımı bantlardı. Dayak sonrası akan kanımı hep kendim sildim. Çocuğuma içirdiğim su yanlışlıkla boğazına kaçtı. Kocam da bunu görünce beni banyoya götürerek içi suyla dolu leğene başımı defalarca sokup çıkardı. Beni hep köpek yerine koyuyordu. Defalarca aldattı, aileme hakaretler ederdi. En son yediğim dayaktan sonra kendime 'Diğer kadınlar gibi olmayacağım. Ben de ölmek istemiyorum' dedim. Sonrasında da ailemin yanına gittim. Onların da desteğini görünce şikayetçi oldum" diye konuştu.

Kocasının telefonundan ablasını aradığı için tekme ve yumruklarla darbedildiğini dile getiren Büşra D., bu durumdan sonra ondan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti. Büşra D., “Kocamın telefonundan ablamla görüştüğüm için beni tekme ve yumrukla dövdü. Yatak odasında bana attığı tekmeyle burnum kırıldı. Komşuların durumu bildirmesiyle polisler geldi ve şikayetçi oldum. Kaçarak evlendiğim için ailemin beni kabul etmeyeceğini düşünüyordum. Yanılmışım, ailemin de yanımda olduğunu görünce kendime güvenim arttı. Boşanmak, tüm haklarımı almak istiyorum ve kocamın bir daha ismini dahi duymak istemiyorum. Bana yaşattıklarının cezasını almasını istiyorum" dedi. Kocası S.D.'nin 1 aylık uzaklaştırma kararı olmasına rağmen içinde korku olduğuna dikkat çeken Büşra D., yapılanların cezasız kalmamasını ve kocasının tutuklanmasını istedi.

Büşra D. ve avukatı, S.D. hakkında, 'kasten yaralama, 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinde yoksun kılma' ve 'eziyet' konularında suç duyurunda bulundu.