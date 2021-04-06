Kademeli güç uygulandığı iddiası: Polisle tartışan genç darp edildi

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Gözleri morartılan, dudağı yarılan Kırıcı, sağlık raporu alıp kendisini darp eden polislerden şikâyetçi olurken polis tutanağında Kırıcı’ya kademeli güç uygulandığı öne sürüldü.

İddiaya göre 13 Mart günü motosikletiyle seyir halinde bulunan Burak Ali Celal Kırıcı, bir otomobil sürücüsü tarafından trafikte sıkıştırıldı. Kırıcı ve sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Yoluna devam etmeye çalışan Kırıcı, bu kez beyaz bir araç sürücüsü tarafından “Şeridine gitsene ulan” diyerek uyarıldı. Kısa süreli tartışmanın ardından kırmızı ışıkta duran Kırıcı ile araçtaki kişi arasında arbede yaşandı.

Kırıcı, daha sonra çevredekilerin uyarısı üzerine kavga ettiği şahsın polis olduğunu öğrenince özür diledi. Araca sokulan Kırıcı, burada bir müddet darp edildikten sonra tehditle boş bir alana götürüldü. Kırıcı, oraya gelen 7-8 polis tarafından uzunca bir süre darp edilip hakarete maruz kaldı. Ehliyetine, motoruna el konulan ve ağır şekilde darp edilen Kırıcı, sağlık raporu alarak kendisini darp eden polislerden şikâyetçi oldu. Kırıcı’nın polisi darp ettiğinin belirtildiği tutanakta ise her şeye rağmen Kırıcı’ya karşı kademeli güç kullanıldığı iddia edildi.