Kademeli normalleşmede bakılacak 5 kriter

23 Şubat 2021 Salı, 03:40

Koronavirüsle mücadelede yeni bir yol haritası belirleniyor. Türkiye mart ayında kademeli normalleşmeye gidiyor. Artık yerel yönetimler, hıfzıssıhha kurullarının belirlediği ölçüde kararlar alacak. İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacak. Bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceği belirlenecek.

Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. İlaveten illerdeki başka faktörlere göre kararlar verilecek. TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, normalleşme kriterlerini şöyle açıkladı:

NORMALLEŞMEDE 5 KRİTERE BAKILACAK

1- Şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı

2- İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları

3- PCR testlerindeki harita göze alınacak. Kaç kişiye koronavirüs testinin yapıldığı kararlarda belirleyici olacak.

4- Şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi göz önünde bulundurulacak.

5- Şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu. Kaç kişiye aşı yapıldığı da "yerinde karar" döneminin belirleyici faktörlerinden birisi olacak.

Avantajlar dezavantaja, dezavantaj avantaja dönüşecek. Gevşeme kararı sonrası vaka artarsa yeniden kısıtlamaya gidilecek.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Buna göre restoranların kaç kişi kapasiteyle hizmet vereceği de belirlenecek. Restoranların girişlerinde HES Kodu sisteminin devreye alınması da bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Normalleşme süreciyle ilk adımın yüz yüze eğitim konusunda olması bekleniyor. İller salgının düzeyine göre kararlar alacak. Öğrenciler ve öğretmenler maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek okullara gidecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da kademeli olarak il bazında kaldırılması bekleniyor. Ancak genel bir karar yerine il bazında karar alınarak salgının seyrine bakılacak.