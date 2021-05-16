'Kademeli normalleşme'de şehirler arası seyahat nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığı, 'kademeli normalleşme' genelgesini yayımladı. Peki, şehirler arası seyahat nasıl olacak? İşte son genelgedeki şehirler arası seyahat yasağı maddeleri...
Koronavirüs salgınındaki vaka artışları sonrası girilen 'tam kapanma' dönemi 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. 'Tam kapanma' dönemi sona ererken, İçişleri Bakanlığı merakla beklenen 'kademeli normalleşme' genelgesini yayımladı. Genelgede 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni yasak kararları yer alıyor. Bu kararlardan bir tanesi de şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili...
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
Genelgedeki ilgili madde şöyle:
- Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
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