Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali tüm hızıyla devam ediyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:05

Kalamış Atatürk Parkı’nın içinde pandemi koşullarına göre oluşturulan festival alanının seyirci kapasitesi 550 kişi. Sanatseverler +1 ortaklığıyla düzenlenen festivalin 1 TL olarak belirlenen ve haftalık olarak satışa çıkacak olan biletlerini (kişi başına en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet’in web sitesi ile aplikasyonu üzerinden her hafta Pazartesi günü saat 12:00’den itibaren temin edebilecekler.

Festival boyunca sahne alacak müzisyenler arasında Gülsin Onay, Itri & Bach, Kamufle feat. Lara Di Lara, Sattas, Cello Paradiso, Anadolu’nun Renkleri, Melike Şahin, Bülent Ortaçgil, Trio Likya, Selen Gülün Kadınlar Matinesi, Harun Tekin & Koray Candemir Şakalı Akustik, Trio Patara, Ali Perret & Timuçin Şahin Dörtlüsü, Kaan Tangöze, Evrencan Gündüz, Can Kazaz, Gaye Su Akyol, Baba Zula, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Nova Norda, Kardeş Türküler, Lepidus Ensemble, Melis Sökmen ve Taksim Trio gibi her biri kendi alanında çok sevilen isimler yer alıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLER DE SAHNEDE

Festivalin uluslararası misafirleri de aynı çizgiyi koruyor. Elektronik müziğin son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Türkiye’de de ilgiyle izlenen Santi & Tuğçe ikilisi Berlin’den, Flamenco’nun efsane isimlerinden piyanist Dorantes ile kuşağının en önemli yorumcusu olarak gösterilen Marina Heredia ise Endülüs’ten festivale gelirken, Kolektif İstanbul ekibi Fransa’dan festivale katılarak Kalamış Yaz Festivalinin müzikseverler için unutulmaz bir deneyim olmasına katkıda bulunacaklar.

Festivalin Charlie Chaplin’in City Lights/ Şehir Işıkları filmiyle start alan açıkhava film gösterimleri ise Zoltan Fabri, Kelly Reichardt, Jafar Panahi, Elia Kazan, Zeki Ökten, John Sturges, Nicolas Hytner, Roberto Rossellini, Carlos Saura, Ettore Scola, Volker Schlöndorf, Margaret Von Trotta, Sebastian Lellio, Vincet Paronnaud, Marjane Satrapi, Shohei Imamura, Yavuz Turgul ve Milos Forman gibi yedinci sanatın büyük ustalarının yapıtlarıyla devam edecek.

Festivalin sinema seçkisi sonbaharda sanat yönetmeni Emin Alper’le sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi ekibi tarafından oluşturuldu.

İki ay boyunca yaklaşık 51 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos akşamı önümüzdeki günlerde açıklanacak sürpriz bir ismin konseriyle son bulacak.





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