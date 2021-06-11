Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Amazfit Cadde Koşusu başlıyor
Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Amazfit Cadde 10K Spor Festivali ve Koşusu, 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Amazfit Cadde 10K Spor Festivali ve Koşusu 12-13 Haziran tarihlerinde Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek.
Etkinlik 09.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.
13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle o günkü koşuya sadece kayıtlı sporcular katılabilecek.
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