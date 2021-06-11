Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Amazfit Cadde Koşusu başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Amazfit Cadde 10K Spor Festivali ve Koşusu, 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 12:12
Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Amazfit Cadde Koşusu başlıyor
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Amazfit Cadde 10K Spor Festivali ve Koşusu 12-13 Haziran tarihlerinde Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek.

Etkinlik 09.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle o günkü koşuya sadece kayıtlı sporcular katılabilecek.


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