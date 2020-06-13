Kadıköy Dayanışma Ağı'ndan fide dikme çağrısı
Kadıköy'deSalgın döneminde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gönüller tarafından kurulan Kadıköy Dayanışma Ağı, fidan ekimlerine devam ediyor.
Kadıköy Dayanışma Ağı gönüllüleri 'Kent Tarımı Projesi' kapmasında semtteki boş arazilere fidanlar dikiyor.
Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada, pazar günü Moda Gezi Bostanı'nda yapılacak fidan ekimine çağrıda bulunularak, "Haftalardır Kadıköy'de her boş toprak parçasını sağlıklı fidelerle buluşturuyoruz. Şimdi sıra Moda Gezi Bostanı'nda... Yeniden bostanımıza kavuşmak için 14 Haziran Pazar günü saat 16.00’da bostanda buluşuyoruz. Fide dikiminin ardından NE MÜNASEBET müzik grubuyla eğleniyoruz..." denildi.
Proje kapsamında Sağlıklı gıda üretimi hedefleniyor.
Fidan dikimi yalnızca Kadıköyle sınırlı da değil İstanbul'un birçok ilçesindeki dayanışma ağları da sağlıklı gıda kampanyasını örgütleyerek fideleri toprakla buluşturuyor.
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