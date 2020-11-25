Kadıköy Meydanı Tasarım Yarışması

25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:29

İBB, sosyal medya hesabından, "Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin" notu ile paylaşımda bulunarak, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyurdu.

İstanbul'da oturan yurttaşlar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.

İşte yarışmadaki projeler...

15 SIRA NUMARALI PROJE





26 SIRA NUMARALI PROJE

53 SIRA NUMARALI PROJE

Projeleri incelemek ve oy vermek için: https://istanbulsenin.org/anket-kadikoy/