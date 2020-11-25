Kadıköy Meydanı Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:29
Kadıköy Meydanı Tasarım Yarışması
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İBB, sosyal medya hesabından, "Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin" notu ile paylaşımda bulunarak, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyurdu.

İstanbul'da oturan yurttaşlar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek. 

İşte yarışmadaki projeler...

15 SIRA NUMARALI PROJE


26 SIRA NUMARALI PROJE

53 SIRA NUMARALI PROJE

Projeleri incelemek ve oy vermek için: istanbulsenin.org/anket-kadikoy/


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