Kadıköy Özel Çağıner Hastanesi çalışanları işverenin baskı uyguladığını söyledi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

İstanbul Kadıköy’deki Özel Çağıner Hastanesi’nde salgın nedeniyle ücretsiz izne gönderilen bazı sağlık çalışanlarının, SGK’ye yapılan “yanlış bilgilendirme” nedeniyle devletin ödediği “Nakdi Ücret Desteği”nden yararlanamadığı belirtildi. Haklarını aramak için CİMER’e başvuran çalışanlar, şikâyetlerden rahatsız olan hastane yönetiminin kendilerini istifaya zorladığını savundu.

İşten çıkarma yasağı boyunca nakdi ücret desteğinden yararlandıklarını ifade eden tıbbi laboratuvar teknikeri Su Küçüktuna, “Ücretsiz izne kendi isteğimizle ayrılmadık; işverenin kararı ile pandemi sürecinde kaynaklı ayrıldık. Buna rağmen işveren, ‘21 ücretsiz izin kodu’ ile SGK’ye bildirim yapıp, devletin Nakdi Ücret Desteği ödemesini engelliyor. Nisan, mayıs, haziran ayları ‘28 kod ile SGK’ye bildirilmişken, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları 21 kod ile işveren tarafından SGK’ye bildirildi” dedi.

CİMER gibi şikâyet organlarına başvurdukları için işverenin baskı uyguladığını söyleyen Küçüktuna şunları anlattı: “Bazı kişilere ‘istifa edin’ baskısı yapıldı. İşverenlerimiz hem cezadan hem de ihbar tazminatından kurtulmak için işçiyi istifaya zorladı. Hemşire arkadaşım hakkı olan mesai ücretini ve SGK ile İŞKUR’a doğru bildirimler yapılmasını isteyince müdür ve muhasebeci ‘İşten ayrıldık, yardımcı olamayız’ dedi. Hastaneden arayınca onların çalıştığı bilgisi geldi.” Küçüktuna, tam çalıştığı mart ayı sigorta priminin sadece 5 gününün yattığını ifade etti. Özel Çağıner Hastanesi’nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.