Kadıköy'de 11'ler belli oldu

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:21

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Karadeniz ekibinin kümede kalması için 1 puan yetiyor. Fenerbahçe'nin ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşti. Maçtan çıkacak 3 ihtimalli sonucun Fenerbahçe'ye sıralamada bir etkisi olmayacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

İlk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Ömer Faruk, Rodrigues, Allahyar

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda