Kadıköy'de 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Karadeniz ekibinin kümede kalması için 1 puan yetiyor. Fenerbahçe'nin ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşti. Maçtan çıkacak 3 ihtimalli sonucun Fenerbahçe'ye sıralamada bir etkisi olmayacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
İlk 11'ler şöyle:
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Ömer Faruk, Rodrigues, Allahyar
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda
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