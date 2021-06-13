Kadıköy'de "Amazfit Cadde 10K Koşusu" düzenlendi

13 Haziran 2021 Pazar, 10:30

Kadıköy Belediyesi tarafından "Amazfit Cadde 10K Koşusu ve Spor Festivali" kapsamında düzenlenen 3 bin kişinin katıldığı 10 kilometrelik koşuyu Etiyopyalı atlet Getaye Galaw kazandı.

Caddebostan Sahili'nde yarış öncesi sporculara maske, su ve muz dağıtılırken, bando ekibi marşlar çaldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "1920", Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise "1923" göğüs numarasıyla yarışmaya katıldı.

Kadıköy Belediyenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşmenin en önemli adımlarından birini attığını söyleyen Özel, "Başkanın davetiyle biz de buradayız, her fırsatta bende maraton koşmaya çalışıyorum, ama Kadıköy'deki bu heyecen, bu güler yüz pandemi sonrası binlerce kişiyle birlikte bana da moral oldu." diye konuştu.

Görme engelli sporcuların da maraton koşmasına eşlik edeceklerini söyleyen Özel, "Nereye baksanız çok iyi tasarlanmış bir maraton. Pandemide sağlığı korumak önemli, ama ruh sağlığını ve fizik sağlığını korumak da önemli. Bu yüzden bu tür organizayonların tüm tedbirler alınarak yapılıyor olması nedeniyle belediye başkanımızı ve tüm ekibi yürekten kutluyorum. Belediye Başkanı cumhuriyetin ilanı olan "1923" göğüs numarasını almış, bana da TBMM'nin açılışı olan "1920" numarası ayrıldığı için parlamontadaki tüm milletvekilleri adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de Kovid-19 salgını sonrasında "hayata dönüyoruz" başlığı altında birçok etkinlik başlattıklarını ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Hayatta en önemli olan şey sağlığımız. Sağlığımızla beraber hayata dönmemiz gerekiyor. Pandemi döneminde tüm kurallara uygun önlemlerle düzenlenen bir etkinlik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Meclisin tozunu atan sayın vekilimiz, birazdan koşacak. Koşucu arkadaşların en büyük rakibi sayın vekilimiz olacak." dedi.

Açıklamaların ardından Özel ve Odabaşı koşunun startını verdi.

Çetin Emeç Bulvarı'nda yarışa başlayan sporcular, Bağdat Caddesi'ne geçip Sahil Fener istikametine yönelerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Koşuyu yaklaşık 30 dakikalık derecesiyle 664 göğüs numaralı Etiyopyalı Getaye Galaw kazandı.

Paten yarışına katılan Sefaköylü gençlerle sohbet eden Şerdıl Dara Odabaşı, parkur talebinde bulunan sporcuları görüntülü arama aracılığıyla, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile görüştürdü.