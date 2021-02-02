Kadıköy'de CHP İlçe Başkanı polis tarafından gözaltına alınmak istendi

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar sürüyor. Kadıköy'de bir araya gelen İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'ne polis tarafından plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildi. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, biber gazı sıkılmasına engel olmak isterken polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 22:44
Kadıköy'de CHP İlçe Başkanı polis tarafından gözaltına alınmak istendi
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Boğaziçi Üniversitesi’nde dün yaşanan gözaltıların ardından, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu.

Biber gazı ve plastik merminin kullanıldığı müdahalenin ardından 104 kişi gözaltına alındı. 

Öğrencilere ve yurttaşlara gaz sıkılmasını engel olmaya çalışan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

İşte o görüntüler: 


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