Kadıköy'de CHP İlçe Başkanı polis tarafından gözaltına alınmak istendi

02 Şubat 2021 Salı, 22:44

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün yaşanan gözaltıların ardından, Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu.

Biber gazı ve plastik merminin kullanıldığı müdahalenin ardından 104 kişi gözaltına alındı.

Öğrencilere ve yurttaşlara gaz sıkılmasını engel olmaya çalışan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

İşte o görüntüler: