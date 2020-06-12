Kadıköy’de protokolde sosyal mesafe

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada koronavirüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.

İHA
12 Haziran 2020 Cuma, 22:23
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Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada koronavirüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.
Süper Lig’de 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında protokol tribünü sosyal mesafe kurallarına uydu. Mesafeli şekilde tribünlerde oturan yöneticiler maske kullanımına dikkat ederken, müsabakayı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.


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