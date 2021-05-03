Kadıköy’de seyir halindeki İETT otobüsü, üst geçidin asansörüne çarptı: 1 yolcu yaralı
Kozyatağı D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, üst geçidin asansörüne çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.
Kadıköy'de, Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.30 sıralarından İETT otobüsü bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, üst geçidin asansörüne çarptı.
Kazada 1 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.
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