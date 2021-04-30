Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. tfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarma çalışmalarını sürdürüyor...

DHA
30 Nisan 2021 Cuma, 07:03
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

Öte yandan, kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.


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