Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen trafik yoğunluğu
Tam kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor.
Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.
TRAFİKTEN GERİ GERİ KAÇTILAR
Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı. Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli kaçışı kameraya yansıdı.
Video Haberler
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması
- Rusya'dan Erdoğan açıklaması
- Erdoğan'dan memur maaşlarına ilişkin açıklama