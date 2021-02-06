Kadıköy'de 'Türk klasiği...' Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya
Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 124 üstünlüğü bulunuyor. 19.00'daki maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam oynanacak derbi ile 393. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 124 üstünlüğü bulunuyor. 19.00'daki maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig’in 24. haftasında 112 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray, 393. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.
LİGDE 128. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 127 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 34 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol atma başarısı gösterdi.
İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6’sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4’ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Novak, Ozan, Gustavo (Sosa), Mert Hakan, Osayi, Valencia, Samatta
Galatasaray: Muslera, Linnes (Yedlin), Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel (Mustafa Muhammed)
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