Kadıköy'de yaşayan yurttaşlardan öğrencilere tencere tavalı destek

02 Şubat 2021 Salı, 18:30

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dün yaşanan gözaltıların ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Rıhtım ve çevresinde yoğun biber gazı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Kadıköy'de yaşayan yurttaşlar polisin öğrencilere ve yurttaşlara karşı sert müdahalesini protesto etmek için ve camlarından tencere, tava çaldı.



