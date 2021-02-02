Kadıköy'de yaşayan yurttaşlardan öğrencilere tencere tavalı destek
Boğaziçi’nde yapılan dünkü eylemde 159 kişinin gözaltına alınması bugün Kadıköy’de planlanan eylemde protesto edilmek istendi. Kaymakamlığın yasakladığı eylem için toplanan yurttaşlara polis sert şekilde müdahale ediyor. Kadıköy'deki yurttaşlar evlerinden öğrencilere tencere, tava çalarak desteklerini gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dün yaşanan gözaltıların ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Rıhtım ve çevresinde yoğun biber gazı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Kadıköy'de yaşayan yurttaşlar polisin öğrencilere ve yurttaşlara karşı sert müdahalesini protesto etmek için ve camlarından tencere, tava çaldı.
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