Kadıköy'deki Boğaziçi Direnişi'ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı!
AKP'li Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Boğaziçi Direnişi'ne katıldıkları için tutuklu yargılanan Akyüz ve Delibalta'nın duruşması öncesi polis, Kadıköy'de toplananlara müdahale etti, çok sayıda kişi polis şiddetiyle gözaltına alındı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de Kadıköy'de devam etti.
Boğaziçi Direnişi'ne katıldıkları için tutuklu yargılanan Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın davasının duruşması öncesi, arkadaşları onlara destek olmak için Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelmek istedi. Öğrencilerin 'Bundan sonrası hepimizde' diyerek yaptıkları çağrının ardından Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, salgın önlemlerini gerekçe göstererek yasakladı.
Eylem saati öncesi İskele Meydanı ve Kadıköy'ün ara sokakları polis tarafından ablukaya alındı. Rexx Sineması önünde bir araya gelen öğrencilere polis biber gazı ve plastik mermi ile sert müdahalede bulundu.
Gözaltına alınan eylemciler, gözaltı aracına bindirildiler.
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt