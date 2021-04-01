Kadıköy'deki Boğaziçi Direnişi'ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı!

01 Nisan 2021 Perşembe, 17:12

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de Kadıköy'de devam etti.





Boğaziçi Direnişi'ne katıldıkları için tutuklu yargılanan Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın davasının duruşması öncesi, arkadaşları onlara destek olmak için Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelmek istedi. Öğrencilerin 'Bundan sonrası hepimizde' diyerek yaptıkları çağrının ardından Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, salgın önlemlerini gerekçe göstererek yasakladı.

Eylem saati öncesi İskele Meydanı ve Kadıköy'ün ara sokakları polis tarafından ablukaya alındı. Rexx Sineması önünde bir araya gelen öğrencilere polis biber gazı ve plastik mermi ile sert müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan eylemciler, gözaltı aracına bindirildiler.