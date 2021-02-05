Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleri dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

05 Şubat 2021 Cuma, 02:49

Kadıköy'de, Boğaziçi direnişine destek eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 2'si hakkında tutuklama kararı verildi.

Kadıköy’de gözaltına alındıktan sonra "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na" muhalefet etme gerekçesiyle tutuklama talebiyle Kartal Adliyesi'ne sevkedilen 10 kişi hakkında karar açıklandı.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği 10 kişiden Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, salıverilen 8 kişiden 2'si hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", 6'sı hakkında da yalnızca "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Savcılığın ev hapsi uygulanmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 13 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

2 Şubat günü İstanbul Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle dayanışmak için bir araya gelen öğrenciler, polisin sert müdahalesiyle karşılaşmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

'KARARIN EMSALİ YOK'

Karara ilişkin açıklama yapan avukat Feyza Ertürk, "Yapılan tutuklamanın CMK’da da uygulamada da emsali yok. Kararın hiçbir hukuki dayanağı yok" dedi.

'MEMLEKET VE ÜNİVERSİTEYİ SUSTURMA ÇABASIDIR'

Tutuklanan Şilan Delipalta kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu memleket ve üniversiteyi susturma çabasıdır. Bu boşa çünkü üniversiteyi de memleketi de susturamayacaklar" dedi.

Anıl Akyüz ise "Biz hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bundan sonrasında da hem içeride hem dışarıda mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.