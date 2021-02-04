Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 23 yurttaş adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 yurttaş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)
04 Şubat 2021 Perşembe, 13:58
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 23 yurttaş adliyeye sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik eylemlere destek vermek amacıyla, 2 Şubat'ta Kadıköy'deki protestolara katılanlar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 23 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 23 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



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