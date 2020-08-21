Kadıköy'deki darp görüntülerinin ardından açığa alınan polisler hakkında yeni gelişme
İstanbul, Kadıköy'de maske takmayan kadınları darbeden polisler görevlerine iade edildi.
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de 19 yaşındaki Rana B.'nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan iki polis memurunun görevlerine iade edildiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Kadıköy ilçemizde 19.08.2020 tarihinde (R.B) isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de maskesi nizami şekilde olmadığı gerekçesiyle polisler tarafından uyarılan Rana isimli kadın daha sonra darbedilmişti. Sosyal medyanın gündemine oturan darp görüntülerinden sonra iki polis memurunun açığa alındığı ve gerekenin yapılacağı aktarılmıştı.
Video Haberler
- Darbedilen köylülerin avukatı: Ezerek başarıya ulaştı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkışla karşılandı
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu