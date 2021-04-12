Kadıköy’deki maçta sahaya kedi girdi

12 Nisan 2021 Pazartesi, 20:39

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK’nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren siyah-beyazlı kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.



