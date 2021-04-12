Kadıköy’deki maçta sahaya kedi girdi

Gaziantep FK’nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde sahaya giren siyah beyaz renkli kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıktı..

İHA
12 Nisan 2021 Pazartesi, 20:39
Kadıköy’deki maçta sahaya kedi girdi
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.
Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK’nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren siyah-beyazlı kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.


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