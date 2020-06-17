Kadıköy'ün kalesi 23 yıl sonra yıkıldı

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor, ikinci maçta da rakibini 3-1 yenerek finale yükselirken, bordo-mavili ekip, 23 yıl sonra Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2020 Çarşamba, 00:18
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Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Trabzonspor, ikinci maçta da rakibini 3-1 yenerek finale yükselirken, bordo-mavili ekip, 23 yıl sonra Fenerbahçe’yi deplasmanda yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Galatasaray’a 20 yıllık serisini kaybetmesinin ardından Trabzonspor’a karşı 23 yıllık yenilmeme serisi sona erdi.


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