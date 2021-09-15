Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek hentbol takımının hedefi Süper Lig

15 Eylül 2021 Çarşamba, 11:03

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig takımlarından 1955 Batman Belediyesi'nin antrenörlüğünü 34 yaşındaki Nilgün Atar'ın hedefi takımı Süper Lig'e çıkarmak.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hentbol antrenörü olarak çalışan Atar, 2 yıldır da 1955 Batman Belediyesi Erkek Hentbol Takımı'nı çalıştırıyor. Atar, takımı 3. Lig'de devraldıktan sonra 2 yılda 1. Lige yükseltti.



Atar, AA muhabirine, hentbola 22 yıl önce başladığını ve okul takımları başta olmak üzere farklı takımlarda da forma giydiğini söyledi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu kazandıktan sonra da hentbola devam ettiğini anlatan Atar, üniversite takımında 4 yıl boyunca mücadele ettiğini belirtti.

Bir dönem Adana'da da hentbol oynadığını dile getiren Atar, üniversiteyi bitirdikten sonra antrenörlüğe ilgisinin arttığını kaydetti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 11 yıldır hentbol antrenörü olarak görev yaptığını aktaran Atar, 2 yıldır da 1955 Batman Belediyesi Erkek Hentbol Takımı'nın antrenörlüğünü yürütüyor.

"HİÇ KOLAY OLMADI. ÇOK ÇALIŞTIK, ÇABALADIK, EMEK VERDİK"

Takımının başarılı bir mücadele sonucu geçen sezon sonunda 1. Lig'e yükseldiğini kaydeden Atar, zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

"Hiç kolay olmadı. Çok çalıştık, çabaladık, emek verdik." diyen Atar, şöyle konuştu:

"Neredeyse haftanın 7 günü antrenman yaptık. Takım da müthiş derecede özveriliydi. Bunun sonuçları çok güzel oldu ve 1. Lig'e yükseldik. Bir kadın olarak erkek takımının başında olmak zor ancak bunun üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Takımın bunda müthiş katkısı var."

Haftanın 6 günü çift idman yaparak çalışmalarını devam ettiklerini belirten Atar, takımın kendisine büyük bir saygısı olduğunu, verdiği kararları yerine getirdiklerini söyledi.

Atar, "Sporcudan ziyade insan yetiştirmeyi seviyorum. Küfür ve argoya kesinlikle karşıyım. Sporcularımdan da bunları duymamak için elimden gelen her türlü özveriyi gösteriyorum. Onlar da bu düşünceme saygı duyuyorlar. İnsan yetiştirmenin zorlukları elbette var. Bunun için mücadele ediyoruz. Çocuklar da bu konuda gayret içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Takım olarak 3. Lig'den 2. Lig'e, oradan da 1. Lig'e yükseldiklerini, bir sonraki hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydeden Atar, hedefe ulaşabilmek için çok çalıştıklarını anlattı.

Atar, "Sporcuları milli takım seviyesine yükseltmek istiyorum. Orada olduklarını izlemek gurur verici olur. Bunun için çok çalışıyor ve çabalıyorum. Umarım onları ileride daha güzel yerlerde izlemek nasip olur." dedi.