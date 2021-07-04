Kadın cinayetinde ırkçılık kılıfı

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Glyka Nera banliyösünde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Caroline Crouch boğularak öldürülmüş, kocası, Arnavut ve Gürcü olduğunu iddia ettiği silahlı üç kişinin sabah 5 civarında ailenin evine girdiğini, dördüncü bir kişinin ise dışarıda nöbet tuttuğunu söylemişti ancak araştırma sonucunda başka bulgular ortaya çıktı.

POLİSE İŞKENCEDEN DAVA AÇTI

Ailenin köpeği Roxy’nin de öldürüldüğü olayda, helikopter pilotu olan Babis Anagnostopoulos, ellerinin ve ayaklarının bağlandığını söylemişti. Bir yaşındaki bebeklerinin de kafasına silah dayandığını savunan Anagnostopoulos, Crouch’a, boğulmadan önce ailenin değerli eşyalarının yerini açıklamasını sağlamak için bir saat boyunca işkence yapıldığından bahsetmişti. Ailenin bebeği Lydia, Crouch’un cansız bedeninin yanında bulunmuştu. Anagnostopoulos, işkence yaptığını söylediği kişilerin aynı zamanda 21 bin 500 pound (259 bin TL) değerinde mücevher ve 13 bin pound değerinde nakit parayı alarak kaçtıklarını ifade etmişti. Yunan halkını şoke eden cinayetle ilgili olarak polis, Crouch’un taktığı akıllı saatin pilotun ifadesindeki tutarsızlıkları ortaya çıkardığını açıklamıştı. Polis, olayla ilgili olarak tanıklara 300 bin Avro’luk ödül verileceğini de duyurmuş, Anagnostopoulos, cinayetten bir ay sonra, Crouch’u kendisinin öldürdüğünü itiraf etmişti. Yunanistan’da 36 yaşındaki bir Gürcistan vatandaşı, Caroline Crouch cinayetini itiraf etmesi için Yunan polisi tarafından dört gün boyunca işkenceye maruz tutulduğu gerekçesiyle davacı oldu. Yorumcular, olayın ortaya çıkardığı ırkçılık karşısında öfkeli.

Kathimerini’deki bir yazısında Pantelis Boukalas, toplumun ve kurumların gözündeki stereotipleri şu ifadeyle eleştirdi: “Mesleği pilotluk olan (zanlı) Haralambos Anagnostopoulos’un yazdığı, sahnelediği ve kamera karşısında oynadığı ‘saldırgan katiller bozuk bir Yunanca’ konuşuyordu masalı, çoğumuzun duymak istediği bir ‘açıklama’ydı. Sırf içimiz rahat etsin diye. Vicdanımız sızlamadan uyuyalım diye. Pilot açısından hangi senaryoların revaçta olduğunu, nelerin medyanın ve ceza kovuşturmasının ilgisini çekeceğini tahmin etmek zor olmamıştı... Polisin ‘bozuk Yunancayla konuşan’ hayalet failleri bulmak için 300 bin Avro’luk bir ödül koyduğunu duyunca eminim kendini tebrik etmiştir.”

Anagnostopoulos’a, tasarlayarak cinayet ile hayvanlara eziyet gibi ağır suçlamalar ve sahte delil üretme, polise soygunla ilgili sahte bilgi verme şeklinde daha hafif suçlamalar yöneltiliyor. Eğer bu suçlamaların tümünden hüküm giyerse, ömür boyu hapis cezası alabilir.

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