Kadın cinayetleri bitmiyor! Boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek kaçtı
Denizli’nin Çal ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını evinin önünde av tüfeğiyle vuran erkek otomobille kaçtı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Kadın cinayeti, Çal ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fatma K.’nin (26) yanına akşam saatlerinde, çocuğunu görmek için eve giden (27) Osman A. tartıştı. Osman A., Fatma K.’yi evin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Sesi duyan yurttaşlar olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K.’yi görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu. Osman A.’nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.
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