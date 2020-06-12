“Kadın cinayetlerinin vebali AKP hükümetinin boynunadır!”

12 Haziran 2020 Cuma, 13:50

CHP Gaziantep Milletvekili, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

“Feray Şahin, Aleyna Çakır, Miray Yılmaz, Dilek Kaya, Ceren Kultaş, Hatice Çelik, Nargül Yıldız, Ayşegül Aktürk, Emine Bulut, Zeynep Şenpınar ve daha niceleri bu ülkede erkek şiddetinden yaşamlarını yitirdi. Mutlu Kaya evde bakıma muhtaç yaşıyor.

Evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan, 31 Mart’a geçen 20 günlük süreçte 21 kadın öldürüldü. Nisan ayında 20 kadın cinayeti işlendi. 2020 Mayıs ayında 21 Kadın öldürüldü, 18 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Adil yargılama yapılmayıp katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça da bu şiddet artmaya devam edecektir. İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı kanunu tam anlamıyla uygulayana kadar; kadın cinayetlerinin vebali AKP Hükümeti’nin boynunadır.”