Kadın düşmanı Yeni Akit'in hedefinde bu kez o dizi var

12 Mart 2021 Cuma, 10:43

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve sık sık kadınları hedef alan Yeni Akit, tepki çeken bir haber yayımladı.

1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Friends dizisinin, Netflix Türkiye'de tekrar yayınlanmaya başlayacağı açıklandı. Yeni Akit ise bugün yaptığı haberde, Friends dizisinin kapağında yer alan kadın oyuncuları sansürledi.

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Yeni Akit'in "Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor" başlıklı haberinde, "Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırmayı hedef alan 'Friends' isimli diziyi Türkiye'de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi. Yeni Akit'in haberi sosyal medyada tepki topladı. Haberin devamında, RTÜK'e çağrı yapıldı ve yayının kaldırılması talep edildi.

İşte o haber: