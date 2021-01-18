Kadın girişimciler 31 bin 500 işletmeye hijyen eğitimi verecek
Yeme - içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren 31 bin 500 işletmeye hijyen eğitimi verilecek.
7 bin üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Opet’in desteğiyle geliştirilen “İşimiz Temiz Projesi” hayata geçiyor.
İzmir, Antalya ve Muğla’da pilot çalışmaların başlatıldığı proje Türkiye geneline yayılacak. İşimiz Temiz Projesi ile hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmak amaçlanıyor.
Projeyle, yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini artırmak hedefleniyor. Proje, 2022 Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.
HEDEF ULUSAL DÖNÜŞÜM
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “İşimiz Temiz Projesi’nde hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz. Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacındayız” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da pandemiyle hijyenin önemini daha da arttığını belirterek projeyle özellikle bu kritik dönemde, hizmet sektöründeki mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verileceğini söyledi.
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