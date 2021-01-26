Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021’de de sürecek

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Pekcan, hibe desteğine ilişkin başvuruların 1 Şubat’ta başlayıp 28 Şubat’ta sona ereceğini bildirdi.

2020’de 41 ildeki 139 kadın kooperatifinin 149 projesi desteklendi. Üyelerinin en az yüzde 90’ını oluşturan kooperatiflere hibe desteği; kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75, diğer bölgelerde ise yüzde 50 oranında veriliyor.

Bu kapsamda hem makine ekipman alımları, sergi, fuar katılımı, nitelikli personel istihdamı destekleniyor hem de kooperatiflerin işletecekleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımına da destek veriliyor.