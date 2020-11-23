Kadın örgütlerinden Süleyman Soylu'ya yanıt: Görevini yap

23 Kasım 2020 Pazartesi, 21:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de 234 kadının öldürüldüğünü açıklarken, "Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla" dedi. Bakan Soylu, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere de seslenerek, "Nereden çıktı bu kadına şiddet, kadın cinayeti? Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun bu açıklamalarına, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yanıt geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bakan Soylu erkekleri ayıplamak yerine görevini yapsın

Süleyman Soylu’ya kendisinin kadınların can güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan bakanlığın bakanı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Erkekleri ayıplamaktan değil siyasi irade geliştirmekten, yasayı uygulamaktan sorumlusunuz.

Biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nu 2010 yılında kurduk. İçişleri Bakanlığı ise 1 yıl öncesine kadar “kadın cinayeti” kavramını bile kullanmıyordu. Şimdi Bakan “Nereden çıktı bu kadın cinayetleri” diye soruyor. Yıllardır mücadelesini veriyoruz, bir kez daha bu soruya cevap verelim:

-Kapınıza gelen kadınları faillerle barıştırıp evine gönderdiniz.

-Koruma talep eden kadınlara koruma kararı vermediniz.

-Koruma kararı olan kadınları korumadınız.

-6284'ü uygulamayan kamu görevlilerine yaptırım uygulamadınız.

-Kadın cinayetleri verilerini tüm şeffaflığı ile toplumla paylaşmadınız.

-Şüpheli kadın ölümleri olduğunda delilleri toplamadınız.

-Kadın cinayetlerinin ardından baş sağlığı dilemek dışında hiçbir adım atmadınız

-Kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaya çalıştınız.

-Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele eden kadınları hedef aldınız.

Bunlar sadece İçişleri Bakanlığı’nın yerine getirmedikleri sorumlulukları. Kadın cinayetlerini durdurmanın onlarca yolu var. Toplum bunun farkında olarak bizimle birlikte öfkesiyle meydanlara döküldü. İçişleri Bakanlığı hala erkekleri ayıplamakla yetiniyor. Süleyman Soylu ayıplamaktan sorumlu bakan değil. Bakanlar işlerini yapmıyorsa işgal ettikleri makamları bıraksınlar. Bizler kadın cinayetlerini durdurma mücadelemize tek bir kadın öldürülmeyene kadar devam edeceğiz.''