Kadın Savunması üyesi Buse Uçer gözaltında

01 Ocak 2021 Cuma, 11:45

Kadın Savunması üyesi Buse Uçer, yılbaşı akşamı gözaltına alındı.



Kadın Savunması, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Buse Uçer’in derhal serbest bırakılmasını istedi. Paylaşımda, "Memleketin dört bir yanını baskı ve zorbalıkla yönetmeye çalışanlar bilsinler ki kadın mücadelesi ile karşınıza dikileceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Arkadaşlarının sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, Uçer'in gözaltı gerekçesi, kadın cinayetleri üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımı.