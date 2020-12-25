Kadın simitçi, iş yerinin önünde sopalı saldırıya uğradı
Aksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlerken kimliği belirsiz kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Olay, saat 06.30 sıralarında Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Simit kafe işleten Canan Ata, iş yerinin önünü temizlerken yanına yaklaşan kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırganlar kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Ata, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir aylık iş göremezlik raporu verilen Ata, Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.
Sabah geldiğinde iş yerinin önünü temizlerken saldırıya uğradığını belirten Canan Ata, şöyle konuştu:
''İçeri girdim. Sonra iş yerinin önüne temizlemek için dışarı çıktım. Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darbedildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor. Emniyete gidip ifade verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şahısları bulamadılar ve ben hala takip ediliyorum. Biran önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Darp raporu aldım. Adalete güveniyorum. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyorum. Ben hala dükkanımı açarken tedirgin oluyorum. Allah hiç kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Sözün bittiği yerdeyim.''
Polis, saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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