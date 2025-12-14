Apple, iOS 26.2 güncellemesini sundu

Apple, iOS 26.2 dışında iPadOS 26, watchOS 26.2 ve macOS Tahoe 26.2 güncellemelerini yayınlandı.

iOS 26.2 ile tespit edilen 20'den fazla güvenlik açığı kapatıldı. Bunların dışında bazı uygulama güncellemeleri ve hatalar da düzeltildi. Kritik güvenlik açıkları kapatıldığı için güncellemenin geciktirmeden yapılması öneriliyor.

Apple'ın güncelleme notlarında yer alan ayrıntılar:

-Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En iyi Seçimler’de görünür.

-İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri. Böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz.

-Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

-Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar.

-Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir.

-Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek.

-Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar.

-Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar.

-AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar.

-Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar.

-Erişilebilirlik Ayarları’ndaki Uyarılar İçin Flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar.

-Freeform’daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir.

-Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

-Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir.