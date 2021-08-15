Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım gündem oldu
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, kadın arkadaşıyla paylaşım yaptı. Bu fotoğrafa beğeni yağdı. Ebrar'ın arkadaşıyla küskün olduğu ve bunun barıştığını gösteren bir paylaşım olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.
Karakurt'un paylaşımı Instagram'ı salladı. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek Ebrar, merak edilen kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.
TAKIM ARKADAŞI DA DESTEK VERDİ
Ebrar'ın bu paylaşımı 16 saatte tam 163 bin beğeni aldı. Binlerce de yorum bırakıldı. Ebrar Karakurt, daha sonra paylaşımını kaldırdı.
Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt'a destek oldu. Akyol, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Ebrar’ın hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O, sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısacası kimseyi ilgilendirmez!" dedi.
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