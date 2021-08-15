Alanyaspor, yeni sezon formalarını özel kliple tanıttı
Aytemiz Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaları özel bir kliple tanıttı.
Aytemiz Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı. Klipte geçtiğimiz günlerde Akdeniz’i saran yangınla mücadele eden orman işçileri, itfaiye erlerinin yanı sıra, pandemide üstün özveri gösteren sağlık çalışanları ile kolluk kuvvetlerine de dikkat çekildi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte, yeni sezon formaları tanıtıldı. Tanıtımda klasik beyaz formanın yanı sıra turuncu alev temalı forma ile geçen yıl da Mehmetçik Vakfı'na satışlarından bir kısmını bağışladıkları kamuflaj forma yer aldı.
Futbolcular Efecan Karaca, Fatih Aksoy ve Famara Diedhiou, orman, itfaiye, sağlık çalışanları ve jandarma ekipleriyle hazırlanan tanıtım klibinde rol aldı.
Yangın, salgın ve güvenlik temalarına vurgu yapılan klip, sosyal medyada "Gücümüzü sizden alıyoruz" sloganıyla paylaşıldı. Klipte, ülkede mücadele veren orman işçileri, itfaiye erleri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine teşekkür edildi.
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