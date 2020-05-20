Kadına şiddet arttı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Karabıyık, “Ailenin gelirini tamamen kaybettiği örneklerde ise bu durumun psikolojik etkileri, kadınlara şiddet olarak geri dönüyor. Gündelik işlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kadın şu an işsiz. Buna göre koronavirüs salgını kadınları hem işsiz bırakıyor hem de kadına şiddet riskini artırıyor. Türkiye’de güvencesiz işlerde çalışan kadınlar, sağlık sigortasından ücretli hastalık iznine, çocuk bakımı, gelir koruması ve işsizlik yardımlarına kadar temel sosyal koruma hizmetlerine acilen ihtiyaç duyuyor.