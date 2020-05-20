Kadına şiddet arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Koronavirüs Salgını ve Kadınlar” başlıklı araştırma yaptı. Kadın emeğinin değersizleştirildiğini söyleyen Karabıyık, salgının başladığı günlerde gelir kaybı yaşayan ya da evden çalışma sistemine geçen kadınların iş yükünün daha da arttığını söyledi.

Mahmut Lıcalı
20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Karabıyık, “Ailenin gelirini tamamen kaybettiği örneklerde ise bu durumun psikolojik etkileri, kadınlara şiddet olarak geri dönüyor. Gündelik işlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kadın şu an işsiz. Buna göre koronavirüs salgını kadınları hem işsiz bırakıyor hem de kadına şiddet riskini artırıyor. Türkiye’de güvencesiz işlerde çalışan kadınlar, sağlık sigortasından ücretli hastalık iznine, çocuk bakımı, gelir koruması ve işsizlik yardımlarına kadar temel sosyal koruma hizmetlerine acilen ihtiyaç duyuyor. 


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