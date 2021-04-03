Kadına şiddet toplumsal yaramız

03 Nisan 2021 Cumartesi, 17:35

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, tarih ve arkeoloji meraklısı, 2011’den bu yana Seferihisar’daki Teos Antik Kenti kazılarına bireysel destek veriyor. “Doğup büyüdüğüm yere olan desteğimi sürdüreceğim” diyor. Kadına yönelik şiddetin eğitimle ve hukuki yaptırımlarla çözüleceğine işaret eden Yaşar, “Kendine güvenen hedefe inanan kadınların başarılı olmama ihtimali olamaz” ifadesini kullanıyor.

Temelleri 1927 yılına dayanan Pınar ve Dyo markalarının sahibi Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ile iş dışındaki hayatını, hayallerini konuştuk.

TAKIM ÇALIŞMASI BAŞARI GETİRİR

Kariyer yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

Okul yıllarımdan itibaren babam Selçuk Yaşar’ın iş yoğun hayatı ile iç içe olmamın beni çok etkilediğini ve şekillendirdiğini düşünüyorum. Babamın azmi, girişimciliği, disiplini ve çalışma hayatında önem verdiği tüm değerler benim için yol gösterici oldu.

Yeniliklere ve değişimlere açık olmak, yaşadığımız topluma, geleceğe ve dünyaya faydalı işler yapmak, değişime ayak uydurmak, sürekli öğrenmek en baştan itibaren benim için en önemli değerler olmuştur.

Başarı hikayeleri her zaman takım çalışmalarının eseridir. İyi bir lider, iyi bir takım çalışması ile güzel projelere ve başarılara imza atar. Buna gönülden inanıyorum.

Yaşar Holding bünyesinde kadınlara dönük ne tür projeleriniz var?

Yaşar Topluluğu’nun da kurum kültüründe cinsiyet eşitliği hep vardı. Bilgi, beceri, tecrübe ve yönetim kabiliyeti benim için öncelikli. Her kademede kadın yönetici ve çalışan ile çalışıyor olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar yapı gereği çok yönlü, çok işi aynı anda yapabiliyor ve yönetebiliyor.

Kadının yaşamın her alanında etkin olması çok önemli. Kadın ve erkeğin birlikte takım olarak yaşama denge, güç ve başarı kattığını görüyoruz.

Eğitimin her işin de temeli olduğuna inanıyorum. Kadının yaşamda güçlenmesi için de en önemli unsurlardan biri; eğitim. İyi mentörlerle kadınların güçlü yönlerini iş yaşamına aktarmalarına fırsat vermek, fırsat eşitliği yaratmak önemli.

SELÇUK YAŞAR MÜZESİ GELİYOR

Holding olarak ne tür kurumsal sosyal sorumluluk projeleriniz var?

Ülkeye yön veren kurumların, ekonomik sorumluluğu kadar toplumu geliştirme sorumluluğu da var. Vakıflarımız ve şirketlerimiz aracılığıyla eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında projelerimizi uzun yıllardır yürütüyoruz.

Verdiğimiz burslar, okul yatırımlarımız, sanata destek için 54 yıldır aralıksız düzenlenen Dyo Sanat Ödülleri yarışmamız, kültürel mirasımızın bugünlere taşınması amacıyla arkeolojik kazılara verdiğimiz destekler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimi için yürüttüğümüz projeler ilk aklıma gelenler.

Bizi çok heyecanlandıran, yakın zamanda restorasyon ve renovasyonu tamamlanacak olan müze projemiz var. Selçuk Yaşar Müzesi, geçici ve kalıcı sergi alanları, kütüphanesi, atölye alanları, konferans salonu ve kafeteryası ile İzmir’e ve bölgemize renk katacak.

Sosyal sorumluluk projelerinde en önemli konu sürdürülebilirlik. Topluma faydalı olmak çok önemli.

Holdingde en keyif aldığınız iş alanı hangisi?

Tarım, gıda ve içecek çok önemli ve değerli iş sahalarımız. Tarıma dayalı sanayi hem insanlık için hem de ekonomimiz için çok değerli. İnsanlığın temel ihtiyacı olan ürünleri üretmenin ayrı bir sorumluluğu var. Pandemi döneminde bu sorumluluğu çok daha fazla hissettik.

TARİH VE ARKEOLOJİ BİR TUTKU

İzmir-Seferihisar’da yer alan Teos Antik Kenti kazılarına 2011 yılından beri bireysel destek veriyorsunuz, kazılar ilerledikçe ne hissediyorsunuz?

Ülkemiz doğal olduğu kadar tarihi zenginliklere de sahip. Geçmişimize ışık tutan, her biri birbirinden değerli arkeolojik kazılar devam ediyor. Tarih ve arkeoloji bir tutku. Ülkemizin kültür mirasının ortaya çıkarılması ve bu mirasa sahip çıkılması gelecek nesillere olan sorumluluğumuz. Doğup büyüdüğüm yere olan desteğimi sürdüreceğim.

KADINA ŞİDDET TOPLUMSAL YARAMIZ

Türkiye'de son yıllarda kadına yönelik şiddet arttı neye bağlıyorsunuz?

Kadına şiddet konusu toplumsal yaramız. Şiddetin hiç bir türünü ve ayrımcılığı kabullenmek mümkün değil. Temelinin kültürel ve aile içi eğitimle ilgili olduğuna ve bu konunun da eğitimle ve hukuki yaptırımlarla çözüleceğine inanıyorum.

Kadının bir yerlere gelebilmesi için neler yapılmalı?

Aile içi eğitim çok önemli. Kadının iş hayatına katılımını ve güçlenmesini kati olarak destekliyorum. Fırsat eşitliği yaratılarak yaşamın her alanında kadın ve erkeğin eşit temsili ve güçlü yönlerinin yaşama aktarılması ile toplumsal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak mümkün. Kadınların iyi eğitim alıp kendilerini geliştirerek, cesaretle ve işi başarabileceklerine inanarak, var olan çok yönlü düşünebilme becerilerini de kullanarak çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Çalışmak ve disiplin de çok önemli. Kadının önce kendisinin başarabileceğine inanması gerekir. Kendine güvenen hedefe inanan kadınların başarılı olmama ihtimali olamaz.

YÜRÜYÜŞ, PİLATES TERCİHİM

Güne nasıl başlarsınız, neler yapıyorsunuz, sporla aranız nasıl?

Saat 07:00 civarı güne başlarım. Güne olumlu düşünerek başlamak önemli.

Sabah haberlerini incelemek ve programımın üzerinden geçmek beni verimli kılıyor. Öncelik sırasına önem veririm. Zamanı iyi kullanmak, her işi severek, önemseyerek ve kendimden bir şeyler katarak yapmak isterim. Yürüyüş, pilates tercihim. Pandemi sebebiyle daha az yürüyüş yapıyorum.

Ne tür tutkularınız ve hobileriniz var?

Her şeyle ilgilenirim; yöresel mutfak, seyahat, klasik müzik, bahçe ve doğa… Hafta sonlarında kısa seyahatler yapmak, yeni tatlar, yeni yerler keşfetmek, temiz hava ve doğa ile başbaşa olmak güzel.

Ne okur, ne dinler, ne izlersiniz?

Biyografi okurum. Tarihi filmler izlemeyi ve klasik müzik dinlemeyi severim.

SAMİMİYET ÖNEMLİ

Dostlarınızı seçerken neye dikkat edersiniz?

Ortak değerler önemli. Samimiyet, dürüstlük ve içtenlik…

Yalnızlığı sever misiniz, sizi en çok neler duygulandırır?

Kendime zaman ayırmayı severim. Okumak, film seyretmek, müzik dinlemek… Her şey beni duygulandırabilir; yalnız bir çocuk, kırık bir dal, sokakta kalmış bir kedi, güzel bir manzara…

Bir idolünüz var mı, kimden etkilendiniz?

Birçok kişiden etkilendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca ailemden etkilenmişimdir. Babam, girişimci, hızlı karar alan, zorluklardan yılmayan, üretken ve değişime inanan bir iş insanıdır.

Kendini yenileyen, sürdürülebilir başarılar sağlayan liderleri takdir ederim. Genç nesile yol göstermek, bilgi birikimimi paylaşarak ışık tutmak isterim.

Nasıl bir Türkiye hayaliniz var?

Eğitimi çok önemsiyorum. Eğitimli genç nüfusu ile ülkemizin hem ekonomik hem de toplumsal anlamda çok daha iyi yerlere geleceğine, hep birlikte güçlü bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyorum.

Bunun için iş yaşamındaki çalışmalarımız kadar sivil toplumda da rol alarak, kendimiz büyürken ve gelişirken ülkemizi de büyütmek ve geliştirmek için üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı el birliğiyle başarabiliriz.