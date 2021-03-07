Kadına şiddetin internete yansıyan hali: Pandemide kocam beni dövüyor araması arttı

07 Mart 2021 Pazar, 12:56

Kadın Hakları Dijital Veri Platformu’nun Kadınlar Haklarını Google’da Arıyor, 2020 İnternet Aramaları Raporu’nu yayımladı. Rapora göre 2020 yılı içinde şiddet gören 8 bine yakın kadının hakkını öğrenmek ya da yardım istemek için Google’a girdiğini tespit eden rapor, kadınların “Kocam beni dövüyor”, “Sevgilim beni aşağılıyor”, “Abim beni taciz ediyor”, “Kocam aileme gitmeme izin vermiyor” diye arama yaptı.

Raporda Türkiye dışında yaşayan kadınların Türkçe yaptıkları aramalar da yer aldı. Türkçe konuşan kadınlar en az 49 ülkede daha şiddet gördüğünü belirtilen raporda, bu ülkelerin ilk 5’i şöyle sıralandı: “Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya.” Raporda yurt dışında yaşayan Türk kadınların zorla evlendirildikleri ilk 10 ülke ise şöyle açıklandı. Fransa, Türkmenistan, Yunanistan, İsveç, Avusturya, Ermenistan, İngiltere, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan.

Türkçe konuşan kadınların sıklıkla yaptıkları aramalarda; Portekiz’de “Kardeşim beni dövüyor”, Namibya’da “Kocam beni dövüyor”, Moldova’da “Babam beni dövüyor ne yapmalıyım”, Moğolistan’da “Kardeşim beni dövüyor”, Yunanistan’da “Eşim beni dövüyor”, Nepal’de “Kocam beni dövüyor” gibi ifadeler yer aldı.

ŞİDDET PANDEMİDE KATLANDI

Küresel pandemi sürecinde yaşanan şiddetin verilerinin de incelendiği raporda, pandeminin Türkiye’de en yoğun hissedildiği Nisan 2020’de, kadınların yaptıkları beyanların Mart ayına oranla yaklaşık iki katına çıktığını gözlemleniyor. Araştırmaya göre bu aylarda, “Zorla evlendiriliyorum” araması yüzde 228, “Kardeşim beni dövüyor” araması yüzde 295, “Kocam beni dövüyor” araması yüzde 175 artmış görüldü. Rapora göre; şiddet gören kadınların yüzde 75’i telefon üzerinden arama gerçekleştirirken, geri kalanların da en çok, masaüstü bilgisayar ve tablet kullandıkları görülüyor.

Platform şiddet görün kadınların kendilerine de başvurduğunu raporlarında açıkladı ve başvuran kadınlar en çok 23:00 - 24:00 saatleri arasında arama yaptığını belirtti. Kadınla ren çok “Abim beni dövüyor. Ne yapmalıyım?”, “Kocam beni dövüyor. Ne yapmalıyım?” ve “Erkek kardeşim beni dövüyor. Ne yapmalıyım?” yazarak, platformun sayfasında dolaştı.